Total : accord avec Ignis pour le solaire en Espagne

(CercleFinance.com) - Total fait part d'un accord avec le développeur espagnol Ignis en vue de développer 3,3 gigawatts (GW) de projets solaires situés à proximité de Madrid et en Andalousie, permettant au géant énergétique de se renforcer sur le marché de l'électricité en Espagne. Les premiers projets du portefeuille d'Ignis sont prévus pour démarrer en 2022 avec l'ambition de les mettre tous en production d'ici 2025. Des rémunérations seront payées par Total à Ignis au fur et à mesure du développement des projets. Cette opération porte à plus de 5 GW son portefeuille de projets solaires en développement en Espagne d'ici 2025. Ce portefeuille d'électricité solaire permettra à Total de couvrir l'intégralité de la consommation électrique de ses sites industriels en Europe d'ici 2025.

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris +1.53%