Total : accord avec CMA CGM pour la fourniture de GNL

(CercleFinance.com) - Total annonce ce mercredi avoir signé avec CMA CGM un accord portant sur la fourniture d'environ 270.000 tonnes par an de Gaz Naturel Liquéfié (GNL) sur 10 ans. Ce volume couvrira l'approvisionnement à Marseille-Fos des futurs porte-conteneurs de 15.000 EVP de CMA CGM. Ceux-ci seront opérés entre l'Asie et la Méditerranée. Ils seront livrés à partir de 2021. 'Dans le cadre de cet accord, Total apportera une solution adaptée à l'avitaillement de ces porte-conteneurs, avec la mise en place d'un navire avitailleur au port de Marseille-Fos et d'un dispositif complémentaire à Singapour. Ces nouvelles chaînes d'approvisionnement permettront d'élargir encore l'utilisation du GNL comme carburant marin, en particulier en mer Méditerranée', indique Total.

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris +1.23%