Total : a inauguré sa centrale solaire dans l'Hérault

(CercleFinance.com) - Total Quadran, filiale à 100% de Total dédiée à la production d'électricité renouvelable en France, a inauguré la centrale solaire de ' Plan del Rey ' sur la commune de Cazedarnes dans l'Hérault. D'une capacité installée de 4,8 mégawatts-crête (MWc), la centrale photovoltaïque produira 6,8 gigawattheures (GWh) d'électricité renouvelable chaque année, couvrant ainsi les besoins énergétiques de près de 3 000 habitants. ' Avec cette nouvelle centrale photovoltaïque, Total Quadran contribue activement au développement de l'énergie solaire en Occitanie et aux ambitions fortes de Total dans les énergies renouvelables ', a déclaré Thierry Muller, directeur-général de Total Quadran.

