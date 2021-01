TOTAL a cédé une nouvelle participation au Nigeria

(AOF) - Total a cédé sa participation de 10 % dans le permis Oil Mining Lease (OML) 17 à la société nigériane TNOG Oil & Gas Limited, une entité affiliée à Heirs Holdings Limited et à Transnational Corporation of Nigeria Plc (Transcorp), pour un montant d'environ 180 millions de dollars, dont environ 150 millions de dollars ont été payés à la clôture de la transaction et le solde faisant l'objet de paiements différés. Le bloc a produit environ 2 500 barils équivalent pétrole par jour en quote-part Total en 2020.

" Cette transaction s'inscrit dans notre stratégie de gestion active de nos assets pour poursuivre l'amélioration de notre portefeuille ", a déclaré Jean Pierre Sbraire, directeur financier de Total.

Au Nigeria, Total détient une participation de 10 % dans plusieurs blocs onshore opéré par Shell Petroleum Development Company (SPDC, 30%), aux côtés de la Nigerian National Petroleum Corporation (55 %) et Nigerian Agip Oil Company Limited (5 %).

Depuis 2010, Total a cédé ses participations dans douze blocs terrestres à des sociétés nigérianes, répondant ainsi à l'objectif du gouvernement fédéral du Nigeria d'accroître la position des sociétés nationales dans le secteur.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une grave crise du secteur

Même si la plupart des experts prévoient une remontée des cours du pétrole en 2021 (contre un niveau d'environ 50 dollars le baril fin 2020), cette remontée devrait être très fragile. La demande est encore loin d'avoir retrouvé son niveau d'avant la crise et le trafic aérien devrait rester encore déprimé au-delà de 2021.

Standard & Poor's souligne la profondeur de la crise que traverse le secteur. L'agence de notation estime, en effet, que la transition énergétique est un défi existentiel. La pandémie a permis un essor des énergies renouvelables qui risque d'accélérer le déclin annoncé du pétrole. Cela obligerait les compagnies à démanteler des activités traditionnelles pour mener les investissements nécessaires. Ainsi BP a annoncé 25 milliards de dollars de cessions d'actifs et une division de moitié de son dividende pour financer son pari sur l'électricité renouvelable.