Total : 62% du solde du dividende 2019 payé en actions

(CercleFinance.com) - Total annonce qu'à la clôture de la période d'option, ouverte du 1er au 10 juillet inclus, 62% des droits ont été exercés en faveur du paiement en actions du solde du dividende (0,68 euro par action) au titre de l'exercice 2019. En conséquence, 38.063.688 actions nouvelles seront émises à un prix d'émission fixé à 28,80 euros, représentant 1,46% du capital du groupe énergétique sur la base du capital social existant au 30 juin 2020. Le règlement et la livraison des actions ainsi que leur admission sur Euronext Paris interviendront le 16 juillet. Le solde du dividende à verser en numéraire s'élève à 663 millions d'euros et sera aussi payé à compter du 16 juillet.

