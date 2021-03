Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : 50 MW de projets solaires remportés en France Cercle Finance • 08/03/2021 à 09:22









(CercleFinance.com) - Total annonce avoir remporté, au travers de sa filiale d'énergies renouvelables en France Total Quadran, 50 mégawatts (MW) de projets solaires, lors de la neuvième période de l'appel d'offres CRE 4. Le géant énergétique français confirme ainsi sa position de numéro un du développement solaire en France avec près de 400 MW, soit le volume le plus important remporté sur les 18 derniers mois. La majorité des sites lauréats sera construite sur des sites dégradés et permettra de revaloriser d'anciens sites industriels. Total Quadran assurera la construction, l'exploitation et la mise en service de ces projets d'ici 2022.

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris +0.84%