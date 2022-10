Toshiba: Yevgeni Tsirulnik dirigera l'innovation information fournie par Cercle Finance • 14/10/2022 à 16:16

(CercleFinance.com) - Yevgeni Tsirulnik, cadre supérieur dans le domaine de la technologie de la vente au détail, a été promu au poste de vice-président senior de l'innovation et de l'incubation pour Toshiba Global Commerce Solutions.



Son rôle élargi est axé sur l'accélération de l'innovation, l'incubation de nouveaux partenaires et le développement des offres de services de l'entreprise afin de contribuer à la numérisation des clients du commerce de détail dans l'ensemble de son empreinte mondiale.



'Compte tenu de sa profonde compréhension du commerce de détail, Yevgeni aide les détaillants à réimaginer l'avenir du secteur', commente Mike Yeung, vice-président exécutif et directeur de la technologie de Toshiba Global Commerce Solutions.



'Les trois dernières années ont changé le visage du commerce de détail et nos clients attendent que nous leur fournissions des solutions agiles et résilientes pour soutenir l'évolution des exigences du commerce et des acheteurs', déclare Yevgeni Tsirulnik.



Yevgeni a passé plus de 20 ans à diriger, conseiller et favoriser les technologies et l'innovation dans le domaine du commerce de détail.