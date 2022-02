Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toshiba: augmente sa production de semi-conducteurs information fournie par Cercle Finance • 04/02/2022 à 12:03









(CercleFinance.com) - Toshiba va augmenter sa capacité de production de semi-conducteurs de plaquettes de 300 millimètres dans sa principale base de production, Kaga Toshiba Electronics Corporation, dans la préfecture d'Ishikawa.



La construction se déroulera en deux phases. Lorsque la phase 1 atteindra sa pleine capacité, la capacité de production de semi-conducteurs sera 2,5 fois supérieure à celle de l'exercice 2021.



' La demande actuelle s'étend sur l'électrification des véhicules et l'automatisation des équipements industriels, avec une très forte demande de MOSFET basse tension (transistors à effet de champ semi-conducteurs à oxyde métallique) et d'IGBT (transistors bipolaires à grille isolée) et d'autres dispositifs ' indique le groupe.



À ce jour, Toshiba a répondu à cette croissance de la demande en augmentant sa capacité de production sur des lignes de 200 millimètres et en accélérant le démarrage de la production sur des lignes de production de 300 millimètres à partir du premier semestre de l'exercice 2023.





