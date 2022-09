Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toshiba: améliore l'architecture des ordinateurs quantiques information fournie par Cercle Finance • 16/09/2022 à 11:23









(CercleFinance.com) - Des chercheurs de Toshiba Corporation ont réalisé une percée dans l'architecture des ordinateurs quantiques : la conception de base d'un coupleur à double transmon qui améliorera la vitesse et la précision du calcul quantique dans les coupleurs accordables.



Le coupleur est un dispositif clé pour déterminer les performances des ordinateurs quantiques supraconducteurs.



Les simulations réalisées avec cette nouvelle technologie ont montré qu'elle permet de réaliser des portes à deux qubits, opérations de base du calcul quantique, avec une précision de 99,99 % et un temps de traitement de seulement 24 ns.



Cette technologie devrait faire progresser la réalisation d'ordinateurs quantiques plus performants qui contribueront à des domaines tels que la neutralité carbone et le développement de nouveaux médicaments.



Les détails de cette technologie ont été publiés aux États-Unis le 15 septembre dans Physical Review Applied, une revue de l'American Physical Society.





