tos : lâche plus de 4,5% et retombe sous 25,4E

(CercleFinance.com) - Atos lâche plus de 4,5% et retombe sous 25,4E suite à une analyse défavorable d'Oddo BHF, qui réitère son opinion à 'sous-performance' sur le titre, malgré un objectif de cours rehaussé de 21,5 à 23 euros (11% de moins que le cours actuel).

Atos efface la moitié de ses gains depuis le 1er juin mais conserve une marge de sécurité de 5% par rapport à la base de son canal ascendant court terme qui gravite vers 24,2E.







