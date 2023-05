Torpeur sur les marchés boursiers, faute de nouvelles

Les marchés boursiers ont peu varié lundi, manquant de carburant pour partir dans un sens comme dans l'autre après une semaine chargée et avant les chiffres de l'inflation aux États-Unis mercredi.

A Wall Street, le Dow Jones a cédé 0,17%, le Nasdaq a gagné 0,18% tandis que le S&P 500 est resté stable (+0,05%).

En Europe, Paris (+0,11%), Milan (+0,28%) ont légèrement progressé tandis que Francfort a terminé quasi stable (-0,05%) dans des volumes d'échanges réduits. Londres est restée fermée, en raison d'un jour férié au lendemain du couronnement du nouveau roi Charles III.

Après une dernière grosse vague de résultats d'entreprises, les réunions des Banques centrales européenne et américaine ainsi que le rapport mensuel sur l'emploi américain la semaine passée, l'agenda du jour est pauvre pour les investisseurs.

A Wall Street, ceux-ci ont guetté la dernière enquête trimestrielle de la Réserve fédérale (Fed) sur les conditions de crédits, réalisée auprès des banques (enquête SLOOS).

L'enquête a montré que l'accès au crédit a été rendu plus difficile début 2023 et que les banques prévoient de le resserrer encore cette année.

"Si les conditions de prêts deviennent plus sévères cela veut dire que beaucoup de gens ne pourront pas emprunter, ce n'est pas très bon, de toute évidence", a commenté Peter Cardillo de Spartan Capital.

Pour Angelo Kourkafas, stratège en investissement pour Edward Jones, la parution de l'enquête a eu peu d'incidence sur le marché car "le président de la Fed Jerome Powell en avait déjà fait mention la semaine dernière lors de sa conférence de presse". L'enquête est ressortie "conforme aux attentes, ce n'était pas une surprise", a-t-il indiqué.

Au rang des données macro-économiques, l'indice américain des prix à la consommation (CPI) est attendu mercredi et pourrait avoir accéléré en avril à +0,4% contre +0,1% en mars, notamment à cause d'un rebond des prix énergétiques, selon les prévisions de Briefing.com.

Sur le front de la politique économique, le bras de fer sur le plafond de la dette entre l'administration démocrate et les républicains au Congrès tient toujours le devant de la scène. Mardi le président Joe Biden organise un face-à-face avec les chefs de l'opposition parlementaire, pour tenter de trouver un compromis.

Les banques montent

Les investisseurs se sont montrés un peu plus friands des valeurs liées à l'activité économique après la vigueur affichée par l'emploi américain vendredi.

Parmi elles, les banques ont gagné 0,76% sur l'indice sectoriel de l'Eurostoxx 600.

Aux États-Unis, la banque régionale PacWest a gagné 3,65% après avoir décidé de maintenir la distribution d'un dividende, bien que fortement réduit, à un cent, ce qui rassurait les investisseurs. Elle avait bondi de 25% à l'ouverture. Les autres établissements suivaient le mouvement, comme Zions Bancorporation (+2,10%).

Virgin Galactic à la relance

L'entreprise de tourisme spatial Virgin Galactic a annoncé lundi le retour de ses vols dans l'espace, avec une mission fin mai transportant quatre employés de la société et le début des vols commerciaux fin juin, après des années d'attente. Elle a pris 13,02% à Wall Street.

Du côté des devises et du pétrole

La livre a atteint lundi son plus haut niveau depuis un an face au dollar, stimulée par de récentes données macroéconomiques meilleures qu'attendu et l'anticipation d'une poursuite du resserrement monétaire de la Banque d'Angleterre, qui se réunit jeudi.

Le "sterling" est monté jusqu'à 1,2669 dollar pour une livre, avant de se replier. Vers 20H15 GMT, elle s'effritait de 0,15% face au billet vert, à 1,2617 dollar.

Les cours du pétrole ont poursuivi leur rebond avec une seconde séance de hausse marquée.

Le baril de WTI américain a progressé de 2,55% à 73,16 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord de 2,27% à 77,01 dollars.

fs-vmt/sr