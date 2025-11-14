 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 165,50
-0,89%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Topgolf Callaway est en pourparlers pour vendre l'unité Topgolf pour environ 1 milliard de dollars, selon le WSJ
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 17:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant d'équipements de golf Topgolf Callaway Brands MODG.N est en pourparlers pour vendre son unité Topgolf à la société de capital-investissement Leonard Green dans le cadre d'une transaction qui pourrait valoriser l'entreprise à environ 1 milliard de dollars, a rapporté vendredi le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec le dossier.

Les actions de la société basée à Carlsbad, en Californie, ont augmenté de 6 % vendredi après la publication de l'article.

Leonard Green, basé à Los Angeles, qui détient déjà une participation minoritaire dans Topgolf, aurait fait part à la direction de l'entreprise de ses commentaires sur l'activité.

Topgolf Callaway et Leonard Green n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Formée en 2021 par la fusion de Callaway Golf et de Topgolf, la société a annoncé en septembre 2024 qu'elle scinderait ses deux divisions afin de maximiser la valeur pour les actionnaires.

Cette décision fait suite à une chute brutale de 73 % des actions de la société par rapport aux sommets atteints en 2021 après la fusion, en raison des inquiétudes des investisseurs avant l'annonce de l'année dernière.

Leonard Green, qui gère 75 milliards de dollars d'actifs, selon son site web, possède un portefeuille diversifié couvrant les secteurs de la consommation, de la santé et des services aux entreprises.

.

Valeurs associées

TOPGOLF CALL
11,320 USD NYSE +6,99%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank