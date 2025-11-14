Topgolf Callaway est en pourparlers pour vendre l'unité Topgolf pour environ 1 milliard de dollars, selon le WSJ

Le fabricant d'équipements de golf Topgolf Callaway Brands MODG.N est en pourparlers pour vendre son unité Topgolf à la société de capital-investissement Leonard Green dans le cadre d'une transaction qui pourrait valoriser l'entreprise à environ 1 milliard de dollars, a rapporté vendredi le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec le dossier.

Les actions de la société basée à Carlsbad, en Californie, ont augmenté de 6 % vendredi après la publication de l'article.

Leonard Green, basé à Los Angeles, qui détient déjà une participation minoritaire dans Topgolf, aurait fait part à la direction de l'entreprise de ses commentaires sur l'activité.

Topgolf Callaway et Leonard Green n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Formée en 2021 par la fusion de Callaway Golf et de Topgolf, la société a annoncé en septembre 2024 qu'elle scinderait ses deux divisions afin de maximiser la valeur pour les actionnaires.

Cette décision fait suite à une chute brutale de 73 % des actions de la société par rapport aux sommets atteints en 2021 après la fusion, en raison des inquiétudes des investisseurs avant l'annonce de l'année dernière.

Leonard Green, qui gère 75 milliards de dollars d'actifs, selon son site web, possède un portefeuille diversifié couvrant les secteurs de la consommation, de la santé et des services aux entreprises.

