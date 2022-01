Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toosla: une nouvelle station Gare de Lyon information fournie par Cercle Finance • 05/01/2022 à 15:43









(CercleFinance.com) - Le loueur digital de voitures Toosla a annoncé mercredi le renforcement de sa présence à Paris avec l'ouverture d'une 11ème station, située sous la Gare de Lyon.



Le spécialiste de la location de courte durée de véhicules explique qu'avec ce développement, il va pouvoir s'adresser aux quelque 150 millions de voyageurs qui transitent chaque année par la gare parisienne.



Cette nouvelle station s'appuiera sur cinquantaine de véhicules parmi la large gamme de modèles fortement équipés (boîte automatique, toit ouvrant, ....) qui composent la flotte de l'entreprise.



Au total, Toosla propose désormais près de 400 véhicules à la location dans la capitale.



D'après les analystes d'Invest Securities, le groupe devrait atteindre une flotte totale en location de l'ordre de 700 véhicules (à la fin 2022, à comparer avec 257 voitures fin 2021.



L'action Toosla évoluait autour de l'équilibre mercredi à la Bourse de Paris. Depuis l'IPO menée le mois dernier, le cours de Bourse n'a que légèrement progressé (+2%).





