TOOSLA : Toosla engage un plan d'économies de 3 MEUR en année pleine et ouvre la voie à la rentabilité opérationnelle

Réduction structurelle des coûts s'appuyant notamment sur l'intelligence artificielle et l'automatisation des processus métiers ;

s'appuyant notamment sur l'intelligence artificielle et l'automatisation des processus métiers ; Optimisation drastique des dépenses marketing et commerciales ;

marketing et commerciales ; Résultat d'exploitation annuel pro forma positif sur la base des performances du premier semestre 2026.

Paris, le 26 novembre 2026 – Toosla, acteur de la location automobile 100% digitale, annonce la mise en œuvre d'un plan de performance opérationnelle visant une réduction structurelle de ses charges d'exploitation de 3 M€ en année pleine. Ce plan constitue le premier volet de la nouvelle feuille de route stratégique engagée sous l'impulsion de Pascal Ghoson, nommé Président-Directeur Général en octobre 2026. Il vise à transformer durablement le modèle opérationnel de Toosla afin de renouer avec la rentabilité et de préparer une nouvelle phase de croissance.

3 M€ d'économies structurelles en année pleine

À l'issue de la revue stratégique et opérationnelle menée par la nouvelle Direction Générale, Toosla a identifié quatre leviers prioritaires :

La simplification de l'organisation et la réduction de la masse salariale ;

L'automatisation des processus métiers et administratifs ;

La réduction drastique des dépenses marketing, associée à une allocation rigoureuse des investissements vers les canaux d'acquisition les plus performants ;

La rationalisation des dépenses technologiques et des prestations externes.

Le recours à l'intelligence artificielle et à l'automatisation portera notamment sur le traitement des contraventions et la désignation des conducteurs concernés, ainsi que sur d'autres processus métiers liés à la gestion des locations, de la flotte et de la relation client.

En parallèle, Toosla engage une refonte de sa stratégie marketing, fondée sur une discipline accrue des dépenses, un pilotage systématique du retour sur investissement et le recours à l'intelligence artificielle pour optimiser la production et la diffusion des campagnes.

La mise en œuvre du plan est engagée dès à présent, avec un plein effet attendu en 2027.

Un résultat d'exploitation annuel pro forma positif

Au premier semestre 2026, Toosla avait déjà réduit sa perte d'exploitation de près de 40 %, à 1,4 M€, contre 2,3 M€ au premier semestre 2025. L'application des 3 M€ d'économies à la performance opérationnelle annualisée du premier semestre 2026 aurait permis de dégager un résultat d'exploitation annuel pro forma positif de 0,2 M€ [1] .

Données (non auditées)

En milliers d'euros S1

2026 Année pleine

(base annualisée) Economies

année pleine Année pleine

proforma Résultat d'exploitation (1,4) (2,8) +3,0 +0,2

Préparer une nouvelle phase de croissance

Cette transformation opérationnelle doit permettre à Toosla d'aborder une nouvelle phase de développement avec une organisation plus agile et une structure de coûts significativement allégée.

Le deuxième volet de la feuille de route stratégique sera consacré à la relance commerciale, à la valorisation des actifs technologiques de Toosla et à l'accélération du développement de son modèle de plateforme de mobilité, avec pour ambition de renouer avec une croissance durablement rentable.

À propos de TOOSLA



Créé en 2016, Toosla a pour ambition de devenir un acteur majeur de la « révolution » de la mobilité durable en proposant des services de mobilité répondant à 100% des besoins.



Toosla est une plateforme mondiale de mobilité qui combine distribution, technologie et exploitation connectée afin d'accompagner la transformation de la location automobile.

Son écosystème repose sur trois piliers complémentaires : Toosla Marketplace : la plateforme mondiale de distribution de réservations ;

: la plateforme mondiale de distribution de réservations ; Toosla Connect : la plateforme technologique de location connectée ;

: la plateforme technologique de location connectée ; Toosla Dual Mode : le mode d'exploitation omnicanal permettant à un même véhicule d'être exploité en location traditionnelle comme en location connectée. En mettant sa technologie au service de l'ensemble des professionnels, Toosla accompagne la transformation du secteur et invente les nouveaux standards de la location automobile.



Toosla est coté sur Euronext Growth® Paris (Code mnémonique : ALTOO – Code ISIN : FR001401B9V8).

Retrouvez toute l'information financière de Toosla sur :

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Contacts



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toosla@actus.fr - 01 53 67 36 78

Toosla – Relations Presse

Amaury Dugast

adugast@actus.fr – 06 24 03 27 97

[1] Cette simulation est présentée à des fins d'illustration. Elle ne constitue ni une prévision de résultat ni un objectif financier et ne tient notamment compte d'aucune évolution future du chiffre d'affaires, du mix d'activité, des coûts de mise en œuvre du plan ou des autres éléments susceptibles d'affecter les résultats de la Société.