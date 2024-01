Toosla stabilise sa flotte à quelque 600 véhicules

(AOF) - Toosla annonce l’atteinte d’un nouvel objectif majeur de sa feuille de route 2024 après avoir "stabilisé sa flotte" aux environs de 600 véhicules. Cet acteur digital de la location de voiture de courte durée confirme ainsi sa capacité à poursuivre sa dynamique de croissance avec moins de charges d’exploitation pour "améliorer rapidement son profil financier". Toosla a décidé de concentrer sa gamme sur 6 marques "puissantes" que sont Audi, BMW, Mercedes, Mini, Peugeot et Tesla.

Les modèles retenus permettent "d'optimiser le revenu moyen par véhicule tout au long de l'année", alors que l'achat avec engagement de reprise permet de sécuriser et dérisquer leur coût de détention.

À ce jour, la flotte Toosla comporte 30% de véhicules propres et cette proportion devrait monter à environ 40% dans le courant de l'année. La société reste ainsi en avance sur la moyenne constatée des acteurs du secteur tout en évoluant progressivement et sans à-coups.

AOF - EN SAVOIR PLUS

