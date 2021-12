Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toosla: s'introduit sur Euronext Growth Paris information fournie par Cercle Finance • 17/12/2021 à 16:25









(CercleFinance.com) - Euronext célèbre aujourd'hui l'introduction en bourse de Toosla, spécialiste digital de la location courte durée de voiture, sur Euronext Growth Paris.



L'introduction en bourse de Toosla a été réalisée à la suite de l'admission aux négociations le 17 décembre 2021 des 3 548 480 actions qui composent son capital dont 1 888 059 actions émises dans le cadre d'une Offre Globale, après l'exercice de la clause d'extension.



Le prix de l'offre a été fixé à 2,85 euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de l'introduction s'élève ainsi à 15,6 millions d'euros. Le montant total de l'offre représente 5,4 millions d'euros.





