Toosla: produit brut de l'offre est d'environ 6,2 ME information fournie par Cercle Finance • 10/01/2022 à 07:49









(CercleFinance.com) - Toosla annonce avoir exercé intégralement l'option de surallocation, donnant lieu à l'émission de 283 209 actions nouvelles supplémentaires, au prix de l'offre, soit 2,85 E par action, pour un montant total de 807 145,65 E.



En conséquence, le nombre total d'actions nouvelles émises dans le cadre de l'introduction en Bourse de Toosla s'élève à 2 171 268 actions nouvelles portant ainsi le produit brut de l'offre à environ 6,2 ME.



Toosla annonce également avoir confié à Invest Securities la mise en oeuvre d'un contrat de liquidité. La mise en oeuvre du contrat de liquidité sera effective à compter du 10 janvier 2022 avec une somme de 200.000 E.





