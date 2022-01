Toosla: partenariat avec Zity by Mobilize information fournie par Cercle Finance • 17/01/2022 à 14:32

(CercleFinance.com) - Le loueur de voitures Toosla a annoncé lundi qu'il allait s'associer à Zity by Mobilize, un service d'autopartage en libre-service, dans le cadre d'un partenariat de co-branding en région parisienne.



Aux termes de l'accord, les utilisateurs des applications de Toosla et Zity seront encouragés à s'enregistrer sur le site de l'autre partenaire via une fenêtre pop-in qui apparaitra dès l'ouverture de l'application.



Un code promotionnel permettra de découvrir les services du partenaire à un prix réduit.



Disponible uniquement en région parisienne, cette offre donnera un accès à l'ensemble de la flotte de Toosla et Zity à Paris et ses environs, soit près de 800 véhicules.



Dans un communiqué, Toosla et Zity expliquent qu'ils interviennent sur des segments complémentaires, la filiale de l'espagnol Ferrovial proposant des véhicules 100% électriques en autopartage sans station d'attache pour des durées allant de quelques minutes à trois jours.



Orienté sur les trajets plus longs, Toosla offre pour sa part des locations pouvant aller jusqu'à trois mois.