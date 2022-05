Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toosla: partenariat avec Stellantis autour des Jeep hybrides information fournie par Cercle Finance • 12/05/2022 à 18:29









(CercleFinance.com) - Toosla annonce s'associer à Stellantis dans le cadre d'un premier partenariat pour la livraison d'une centaine de Jeep Compass Hybride Rechargeable.



Ces véhicules sont d'ores et déjà proposés sur l'application Toosla pour des réservations à compter de fin mai 2022.



L'arrivée de la Jeep Compass Hybride Rechargeable au sein de la flotte confirme le positionnement résolument durable de Toosla qui privilégie les véhicules hybrides ou 100% électriques.



La flotte comptera dorénavant quatre marques (BMW, Jeep, Mercedes et Tesla) et l'enrichissement de l'offre devrait se poursuivre en 2022 'd'autant que la profondeur et la diversité du portefeuille de 15 marques de Stellantis ouvre la voie à d'autres partenariats', souligne Toosla.







Valeurs associées TOOSLA Euronext Paris +3.62%