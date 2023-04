Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toosla: le titre chute, déception sur les marges information fournie par Cercle Finance • 13/04/2023 à 13:58









(CercleFinance.com) - Les investisseurs sanctionnent Toosla ce jeudi à la Bourse de Paris suite à la publication de ses résultats annuels, des analystes jugeant les marges décevantes et ses perspectives prudentes.



Le spécialiste digital de la location de voiture de courte durée a fait état d'un chiffre d'affaires annuel de 7,88 millions d'euros, en hausse de 92%, après un exercice 2022 déjà marqué par une croissance de 44%.



Son résultat opérationnel (Ebitda) ajusté ressort à 0,6 million d'euros, soit 7,3% du chiffre d'affaires, contre 22% en 2021 sous l'effet de l'accélération des investissements menés par le groupe.



Dans une note de réaction, les analystes d'Invest Securities soulignent que la rentabilité opérationnelle a été 'décevante' au seconde semestre, avec un Ebitda de seulement 310.000 euros (marge de 6,4%) contre un Ebitda de 262.000 euros (marge de 8,6%) au premier semestre.



Après avoir réalisé en 2022 les investissements nécessaires pour assoir sa notoriété et son assise commerciale, Toosla dit viser pour 2023 une 'normalisation' de ses investissement.



La société ambitionne ainsi de poursuivre la croissance de son activité tout en améliorant progressivement sa rentabilité par rapport au niveau de 2022.



Les équipes d'Invest font toutefois remarquer que les ambitions de doublement de la flotte et du chiffre d'affaires à horizon 2024 et 2025 n'ont pas été réitérées.



Peu avant 14h00, le titre lâchant 11,2%, accusant ainsi l'une des plus fortes baisses d'un marché parisien d'humeur haussière (+0,9%).





Valeurs associées TOOSLA Euronext Paris -11.21%