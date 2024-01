Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Toosla: le plan de flotte pour 2024 est sécurisé information fournie par Cercle Finance • 31/01/2024 à 16:00









(CercleFinance.com) - Toosla a annoncé mardi soir avoir sécurisé son plan de flotte pour 2024, une feuille de route qui doit faire la part belle à six marques puissantes, à savoir Audi, BMW, Mercedes, Mini, Peugeot et Tesla.



Le spécialiste de la location de courte durée de voitures précise que les modèles retenus vont lui permettre d'optimiser le revenu moyen par véhicule tout au long de l'année.



En se concentrant sur les marques et les modèles les plus désirés par les clients, Toosla dit se donner les moyens d'atteindre son objectif de chiffre d'affaires de 12 millions d'euros pour 2024, contre moins de huit millions en 2022.



La société vise par ailleurs une amélioration de sa rentabilité cette année, avec une prévision d'Ebitda ajusté de plus de 12% en 2024 contre 7% en 2022.



Au-delà de l'ajustement de sa flotte, l'entreprise compte également procéder à une refonte de son site Internet et proposer une plus grande accessibilité des véhicules avec l'extension du service de livraison et de reprise aux aéroports d'Orly et Roissy-CDG.



Dans son communiqué, Toosla ajoute que la proportion de véhicules propres au sein de sa flotte devrait monter à environ 40% dans le courant de l'année, contre 30% actuellement.



La société explique vouloir proposer une sélection de véhicules propres (hybrides, hybrides rechargeables et électriques) afin d'accompagner progressivement la transition des consommateurs vers ces motorisations, mais 'sans les brusquer'.



Suite à ces annonces, l'action Toosla perdait plus de 5% mercredi à la Bourse de Paris, après avoir gagné près de 15% dans le courant de la matinée. Le titre accuse un repli de 74% sur les 12 mois écoulés.





Valeurs associées TOOSLA Euronext Paris -2.99%