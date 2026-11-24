TOOSLA : Le nouveau PDG de Toosla investit 120 kEUR dans la Société

Paris, le 23 novembre 2026 – Toosla, acteur de la location automobile 100% digitale, annonce que Pascal Ghoson, son nouveau Président-Directeur général depuis octobre 2026, a décidé d'investir à titre personnel 120 000 € [1] dans la Société. Par cet engagement financier significatif, il entend témoigner de sa confiance dans les perspectives de Toosla et contribuer au renforcement de ses ressources financières.

Cet investissement traduit la volonté de Pascal Ghoson de s'impliquer pleinement dans la nouvelle étape de développement de Toosla. Il vise à conforter les moyens financiers de la Société pour accompagner la poursuite de sa transformation dans le prolongement de la restructuration financière menée depuis le début de l'année. Au premier semestre 2026, la Société a enregistré un bénéfice net de 8,6 M€, porté par les gains financiers liés aux abandons de créances négociés avec ses partenaires, et ramené son endettement financier de 20,1 M€ à 5,2 M€ en six mois [2] .

Dès sa prise de fonction, Pascal Ghoson a engagé une revue stratégique destinée à définir une nouvelle feuille de route et à relancer la dynamique de croissance rentable de la Société. Les premières initiatives seront dévoilées prochainement.

À propos de TOOSLA



Créé en 2016, Toosla a pour ambition de devenir un acteur majeur de la « révolution » de la mobilité durable en proposant des services de mobilité répondant à 100% des besoins.



Toosla est une plateforme mondiale de mobilité qui combine distribution, technologie et exploitation connectée afin d'accompagner la transformation de la location automobile.

Son écosystème repose sur trois piliers complémentaires : Toosla Marketplace : la plateforme mondiale de distribution de réservations ;

: la plateforme mondiale de distribution de réservations ; Toosla Connect : la plateforme technologique de location connectée ;

: la plateforme technologique de location connectée ; Toosla Dual Mode : le mode d'exploitation omnicanal permettant à un même véhicule d'être exploité en location traditionnelle comme en location connectée. En mettant sa technologie au service de l'ensemble des professionnels, Toosla accompagne la transformation du secteur et invente les nouveaux standards de la location automobile.



Toosla est coté sur Euronext Growth® Paris (Code mnémonique : ALTOO – Code ISIN : FR001401B9V8).

Retrouvez toute l'information financière de Toosla sur :

www.toosla-bourse.com

Contacts



Toosla – Relations Investisseurs

Jérôme Fabreguettes Leib

toosla@actus.fr - 01 53 67 36 78

Toosla – Relations Presse

Déborah Schwartz

dschwartz@actus.fr - 01 53 67 36 37

[1] Cet investissement prend la forme d'un apport en compte courant d'associé.

[2] Dont 0,6 M€ d'obligations convertibles qui n'ont donc pas vocation à être remboursées en numéraire et ne font pas partie du plan