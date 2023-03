Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toosla: lancement d'une application de gestion de la flotte information fournie par Cercle Finance • 29/03/2023 à 11:11









(CercleFinance.com) - Toosla a annoncé mercredi le lancement d'une nouvelle application destinée à optimiser la gestion de flotte de véhicules et 'disrupter' davantage les pratiques du secteur de la location de voiture.



La solution 'Toosla fleet manager', intégrée à sa plateforme servicielle et propriétaire, vise à notamment à faciliter la préparation des véhicules avant même leur retour en station.



L'installation de boîtiers connectés permet en effet à la société de disposer en temps réel d'informations stratégiques concernant la localisation des véhicule et leur état (niveau d'essence, pression des pneus, etc.).



L'entreprise se base ensuite sur ces données pour optimiser la préparation des véhicules.



Son algorithme, qui repose sur l'apprentissage automatique ('machine learning') permet par ailleurs un pilotage précis et en temps réel de la flotte afin d'optimiser le taux d'occupation.



Pour rappel, Toosla a sécurisé pour 2023 le doublement de sa flotte par rapport à l'an passé, puisque son parc devrait atteindre 1200 véhicules cette année.





