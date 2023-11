Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toosla: l'objectif de chiffre d'affaires annuel sera dépassé information fournie par Cercle Finance • 29/11/2023 à 12:33









(CercleFinance.com) - Toosla a annoncé mercredi qu'il prévoyait de dépasser son objectif d'un chiffre d'affaires de l'ordre de 10 millions d'euros cette année, ce qui n'avait guère d'effet sur son cours de Bourse.



Le spécialiste de la location de voiture de courte durée en mode digital explique bénéficier d'une 'très bonne dynamique commerciale' depuis l'été 2023.



Sur la base de son volume d'affaires réalisé à date et des réservations enregistrées jusqu'à la fin de l'année, il se déclare d'ores et déjà en mesure de réaliser plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année.



A titre de comparaison, son chiffre d'affaires en 2022 avait été inférieur à huit millions d'euros.



Sachant que son niveau d'activité mensuel s'est systématiquement situé à plus d'un million d'euros au cours des quatre derniers mois, ce rythme pourrait conduire à la réalisation d'un chiffre d'affaires annuel de 12 millions d'euros en 2024, conformément à l'objectif annoncé.



Dans une note de réaction, les analystes d'Invest Securities évoquent des performances 'de bon augure pour la suite', mais ces chiffres étaient accueillis sans grand enthousiasme par les investisseurs.



A la mi-journée, l'action Toosla progressait d'un peu plus de 1%, portant à plus de 45% son rebond sur le mois écoulé.





