Toosla: élargit sa gamme grâce à un partenariat avec Peugeot

(CercleFinance.com) - Toosla annonce poursuivre l'élargissement de sa gamme de véhicules en s'associant à Peugeot, dans le cadre d'un partenariat commercial portant sur la livraison de Peugeot 208 et 2008.



Avec ces nouveaux modèles, Toosla poursuit la diversification son offre, en renforçant notamment son positionnement sur les modèles citadins et SUV compact.



La société précise que les nouveaux modèles sont déjà proposés sur l'application Toosla pour des réservations à compter de fin juin 2022.



Le partenariat en question prévoit la livraison de 250 voitures sur 2022 en renforcement de la flotte actuelle de Toosla dont près des deux tiers arriveront avant l'été.





