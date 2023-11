Toosla dépassera les 10 millions de chiffre d'affaires en 2023

(AOF) - "Sur la base du volume d'affaires réalisé à date et des réservations enregistrées jusqu'à la fin de l'année, Toosla est d'ores et déjà en mesure de réaliser plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023" contre moins de 8 millions d'euros en 2022. C’est ce qu’annonce cet acteur digital de la location de voiture de courte durée précisant qu’il dépasse son objectif de chiffre d'affaires pour 2023. L'activité des 4 derniers mois s'est systématiquement située à plus de 1 million d'euros ce qui pourrait conduire Toosla à réaliser un chiffre d'affaires annuel de 12 millions en 2024.

"Cette performance commerciale est le fruit d'une optimisation progressive de la flotte de véhicules" précise Toosla, qui relève que "depuis le changement de Direction générale opéré fin juillet 2023, la croissance mensuelle des revenus a systématiquement été supérieure à la croissance de la flotte par rapport à la même période de 2022". La société disposera, dès la fin du mois, d'un parc de 600 véhicules dont le financement est sécurisé.

