Toosla: compte désormais 480 véhicules information fournie par Cercle Finance • 05/07/2022 à 10:02

(CercleFinance.com) - Toosla a fortement développé sa flotte. La Société compte désormais 480 véhicules parmi 5 marques (BMW, Jeep, Mercedes, Peugeot et Tesla), contre 240 en moyenne parmi 3 marques (BMW, Mercedes et Tesla) en 2021.



La société a notamment conclu de nouveaux partenariats commerciaux en mai 2022 avec Jeep et Peugeot, pour la livraison des modèles Compass Hybride, de 208 et de 2008.



Toosla offre ainsi une gamme diversifiée, allant des modèles citadins aux modèles haut de gamme, en passant par les SUV compact.



La société vise en 2025, un chiffre d'affaires de plus de 80 millions d'euros accompagné d'une marge d'Ebitda ajusté de 35% et d'une marge de résultat d'exploitation supérieure à 15%.