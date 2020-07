Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TomTom : signe un contrat avec Ford Cercle Finance • 02/07/2020 à 12:03









(CercleFinance.com) - Le groupe néerlandais TomTom annonce ce jeudi avoir remporté un contrat portant sur la fourniture, à la nouvelle technologie à commande vocale de Ford, de son service de trafic en temps réel. Le tout nouveau pick-up 2021 F-150 de Ford - dévoilé il y a quelques jours à peine - et le prochain SUV Mustang Mach-E tout électrique seront les premiers véhicules disponibles avec la technologie, indique TomTom. TomTom n'a pas dévoilé les termes de l'accord, bien que l'annonce ait provoqué une augmentation de 2,5% de son cours de bourse sur Euronext Amsterdam jeudi matin.

Valeurs associées TOMTOM Euronext Amsterdam +2.46%