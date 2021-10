TomTom plus pessimiste sur ses perspectives 2021 en raison des difficultés du secteur automobile

(AOF) - Le spécialiste des outils d'aide à la navigation (GPS) TomTom a dévoilé une perte plus lourde que prévu et réduit ses objectifs 2021. Au troisième trimestre, le groupe a essuyé une perte nette de 20,8 millions d’euros contre – 67 millions d'euros, un an auparavant. Les revenus ont chuté de 14% à 127,5 millions d’euros. Le free cash flow est négatif à hauteur de 13,5 millions d'euros contre - 20 millions d'euros au troisième trimestre 2020.

" Nous réitérons nos prévisions de chiffre d'affaires, même si nous prévoyons que le chiffre d'affaires de l'année complète se situera dans le bas de la fourchette, car les problèmes de chaîne d'approvisionnement continueront à limiter les volumes de production de voitures " a averti le directeur financier, Taco Titulaer. Les revenus sont attendus entre 500 et 530 millions d'euros.

Cela a un impact direct sur les revenus de TomTom et donc sur ses flux de trésorerie. Par conséquent, le spécialiste des outils d'aide à la navigation a abaissé ses prévisions de free cash flow pour l'année 2021 en pourcentage du chiffre d'affaires du groupe à environ 2% contre environ 5% auparavant.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Un mouvement de consolidation devrait se produire

Selon une étude réalisée par le cabinet Roland Berger et la banque Lazard auprès de 600 entreprises du monde entier, les équipementiers automobiles ont lourdement pâti de la chute du marché automobile sur les six premiers mois : leur marge d'exploitation (Ebit), a chuté à 1,7% (contre 5,1% l'an dernier). Leur endettement s’est alourdi, dépassant, le plus souvent, trois fois leur Ebitda. D’après l’étude, suite à des ventes de véhicules légers neufs qui ne devraient pas dépasser 72 millions en 2020 sur le plan mondial (- 20% sur un an), les revenus des sous-traitants chuteront de 15 % à 20 %. Dans ce contexte fortement dégradé, le nombre d'opérations de fusions-acquisitions, qui devrait une nouvelle fois baisser en 2020, devrait rebondir l’an prochain. Sur un secteur, en pleine transformation, toutes les entreprises n’auront pas, en effet, les moyens d’adapter leur appareil de production à l'électrification des motorisations par exemple.