Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TomTom : le titre plonge après un avertissement Cercle Finance • 15/07/2021 à 10:54









(CercleFinance.com) - TomTom, le spécialiste néerlandais des systèmes de navigation, plonge lourdement ce jeudi à la Bourse d'Amsterdam après avoir lancé un avertissement au titre de son exercice 2021. Le concepteur de cartes numériques a revu à la baisse dans la matinée sa prévision de chiffre d'affaires pour cette année, invoquant notamment les problèmes d'approvisionnement et de logistiques que rencontre le secteur automobile. Le groupe prévoit désormais un chiffre d'affaires compris entre 500 et 530 millions d'euros en 2021, contre une précédente estimation allant de 520 à 570 millions. A titre de comparaison, son chiffre d'affaires s'était établi à 528 millions d'euros l'an dernier. Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires a diminué de 8% à 133 millions d'euros, aboutissant à une perte nette de 23,6 millions d'euros, contre -62 millions l'an dernier à la même époque. Ces chiffres sont nettement moins bons que prévu. Conséquence, l'action TomTom chute actuellement de 15% sur Euronext Amsterdam, au plus bas depuis novembre 2020. Depuis le début de l'année, le titre a perdu 27% de sa valeur

Valeurs associées TOMTOM Euronext Amsterdam -15.69%