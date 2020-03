Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tomtom : guidances retirées en raison du COVID-19 Cercle Finance • 31/03/2020 à 12:24









(CercleFinance.com) - Le groupe néerlandais TomTom annonce ce matin retirer ses guidances pour 2020, en raison de l'incertitude entourant l'impact économique de la pandémie de COVID-19. Le groupe a en effet indiqué que l'impact économique résultant de l'épidémie sur ses résultats financiers ne pouvait pas être 'évalué de manière fiable'. Dans ses perspectives annoncées jusque-là, TomTom prévoyait une baisse du chiffre d'affaires d'environ 5% cette année. Par mesure de précaution, le groupe a par ailleurs décidé de suspendre son programme de rachat d'actions.

Valeurs associées TOMTOM Euronext Amsterdam +4.00%