TomTom : en perte nette au dernier trimestre 2019

(CercleFinance.com) - Le groupe TomTom publie ce jour des résultats du quatrième trimestre 2019 sans surprise. Le groupe basé à Amsterdam a enregistré une perte nette de 69 millions d'euros pour le dernier trimestre, contre un bénéfice net de 1,4 million d'euros pour la même période en 2018. Le chiffre d'affaires a par ailleurs baissé de 10% à 156 millions d'euros. S'agissant de 2020, TomTom indique s'attendre à ce que son activité principale, liée aux technologies de localisation, continue de croître.

Valeurs associées TOMTOM Euronext Amsterdam -2.47%