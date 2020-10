Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TomTom : bien orienté après ses trimestriels Cercle Finance • 14/10/2020 à 11:45









(CercleFinance.com) - TomTom bondit de près de 5% à Amsterdam, le fournisseur de systèmes d'aide à la navigation ayant vu son chiffre d'affaires rebondir au cours des dernières semaines, grâce à une amélioration de la production automobile. S'il a vu sa perte nette se creuser légèrement en rythme séquentiel, à 67 millions d'euros contre 62 millions au trimestre précédent, son chiffre d'affaires a augmenté de 20% pour atteindre 148 millions au troisième trimestre. En dépit d'une amélioration des conditions de marché, TomTom considère que les circonstances économiques demeurent 'trop incertaines' pour lui permettre de reprendre ses rachats d'actions pour le moment.

Valeurs associées TOMTOM Euronext Amsterdam +3.18%