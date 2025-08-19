Toms Capital souhaite rencontrer CSX après avoir acquis une participation, selon des sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Toms Capital détient 5,6 millions d'actions de CSX au 30 juin, selon le dépôt.

Le copropriétaire du fonds spéculatif, Benjamin Pass, a une histoire de pousser pour des fusions.

L'achat de Norfolk Southern par Union Pacific augmente la pression sur CSX pour qu'il fusionne avec BNSF, selon les investisseurs.

Le secrétaire américain au commerce indique un soutien précoce à la consolidation du secteur.

Le fonds spéculatif Toms Capital Investment Management a demandé à rencontrer le conseil d'administration de CSX CSX.O après avoir récemment acquis une participation dans l'opérateur ferroviaire américain , selon des personnes familières avec le sujet, ce qui relance l'hypothèse d'une éventuelle fusion. Dirigé par Benjamin Pass, Toms Capital a investi dans les chemins de fer au cours du deuxième trimestre, alors qu'Union Pacific UNP.N mettait au point les derniers détails de son acquisition de Norfolk Southern NSC.N pour 71,5 milliards de dollars, annoncée le mois dernier . Toms Capital détenait 5,6 millions d'actions ordinaires de CSX au 30 juin, selon un nouveau dépôt.

Un représentant de Toms Capital s'est refusé à tout commentaire. CSX n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

On ne sait pas exactement ce que veut le fonds spéculatif, mais Pass a une histoire de pousser pour des fusions dans des entreprises comme U.S. Steel et Kenvue, le fabricant de Band-Aid et de Tylenol KVUE.N . Le fonds spéculatif tend la main à CSX alors que les spéculations montent que d'autres grandes fusions ferroviaires sont susceptibles de suivre, en particulier si l'administration Trump atténue les préoccupations de concurrence concernant les États-Unis, qui pourraient bloquer l'accord avec Union Pacific.

Cette opération, qui valorise Norfolk Southern à 85 milliards de dollars après prise en compte de sa dette, serait le plus grand rachat jamais réalisé dans le secteur et créerait le premier réseau ferroviaire de fret d'une côte à l'autre avec environ 50 000 miles (80 500 km) de voies ferrées à travers 43 États.

CSX est actuellement le plus grand chemin de fer de l'est des États-Unis, opérant plus de 20 000 miles de voies ferrées dans 26 États américains, plus Washington D.C. et deux provinces canadiennes.

Les investisseurs ont déclaré que CSX doit maintenant trouver son propre partenaire, ce qui soulève la possibilité de discussions avec d'autres compagnies ferroviaires, y compris BNSF , son homologue de la côte ouest . Détenue par Berkshire Hathaway BRKa.N de Warren Buffett, une fusion créerait un réseau ferroviaire de 200 milliards de dollars d'un océan à l'autre et marquerait la consolidation la plus importante dans le secteur depuis des décennies.

Le secrétaire au commerce, Howard Lutnick, s'est déjà prononcé en faveur d'une consolidation, déclarant dans une interview accordée mardi à CNBC que les transports ferroviaires américains devaient être plus efficaces.

"La question de savoir si cela doit se faire par une fusion ou d'une autre manière est laissée à l'appréciation des régulateurs et des superviseurs", a déclaré Howard Lutnick. "Mais l'idée de rendre plus efficace le transport à travers le pays est évidemment quelque chose que nous applaudissons. Je ne sais pas comment y parvenir."

Le Surface Transportation Board des États-Unis doit encore approuver l'accord conclu avec l'Union Pacific.

PAS ÉTRANGER AUX INVESTISSEURS ACTIVISTES

Contrairement à certains investisseurs activistes, Toms Capital préfère rester dans l'ombre et faire pression pour obtenir des changements sans être sous les feux de la rampe, plutôt que de lancer des campagnes publiques et bruyantes. CSX n'est pas étranger aux investisseurs activistes et a déjà travaillé avec l'investisseur Mantle Ridge , dont le fondateur, Paul Hilal, siège actuellement au conseil d'administration de CSX. Toms n' est pas la seule société à avoir investi dans les chemins de fer au cours du deuxième trimestre.

Ancora Holdings a l'habitude de réclamer des changements et a obtenu l'an dernier des sièges au conseil d'administration de la compagnie ferroviaire rivale Norfolk Southern. Elle a également envisagé d'autres acquisitions, a déclaré une personne au courant des transactions de l'entreprise.

Un porte-parole d'Ancora s'est refusé à tout commentaire.