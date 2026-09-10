Tommy Hilfiger s'installe au Plaza Hotel pour son retour haut en couleur à la Fashion Week de New York

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par Danielle Kaye et Jenna Zucker

Le créateur américain Tommy Hilfiger a proposé un mélange jeune de polos oversize et de bobs à carreaux dans sa collection printemps-été 2027, dévoilée au Plaza Hotel de Manhattan lors de la première journée officielle de la Fashion Week de New York.

Les invités ont assisté au défilé, jeudi, depuis de moelleux fauteuils verts disposés dans le hall moquetté de l’hôtel — un lieu qui revêt une importance particulière pour Hilfiger, qui y a vécu avec son épouse dans un penthouse pendant plus d’une décennie.

La mannequin Gigi Hadid a ouvert le défilé vêtue d’un pantalon rouge ample et d’une veste de costume beige, assortis d’un bob bleu marine. Les tenues qui ont suivi étaient dominées par la palette emblématique de Hilfiger, composée de rouge vif et de bleu marine, ponctuée d’une multitude de couleurs vives et de motifs, allant du pantalon jaune vif à une robe fluide en soie.

« Nous voici avec un nouveau look — mais toujours Tommy Hilfiger », a déclaré Hilfiger à Reuters avant le défilé, qui marquait son retour à la Fashion Week de New York après une pause. « Nous voulions montrer aux jeunes que nous étions capables de reprendre nos classiques, de les revisiter et de les réintroduire. »

Le créateur, âgé de 75 ans, a lancé sa marque éponyme en 1985 et a souligné que cette dernière collection visait à séduire la génération Z.

La marque, détenue par PVH Corp PVH.N , s’est tournée vers ce qu’elle appelle son esthétique "Prep Made Current", s’inspirant des looks américains classiques.

La mannequin Kate Moss, les chanteuses Camila Cabello et Jisoo, les joueurs des New York Knicks Karl-Anthony Towns et Josh Hart, ainsi que l’acteur Patrick Schwarzenegger figuraient parmi les spectateurs assis au premier rang.

Des violonistes ont envahi la salle en interprétant des morceaux de hip-hop, notamment "Empire State of Mind" de Jay-Z, avant qu’une prestation live de la chanteuse Slayyyter ne vienne clôturer le défilé.

La Fashion Week de New York se déroulera jusqu’au 15 septembre, avec au programme environ 70 défilés et présentations de créateurs. La collection de Hilfiger a suivi celles de Ralph Lauren RL.N , Coach TPR.N et Diane von Furstenberg .