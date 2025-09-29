Tom Palmer, directeur général de Newmont, quitte ses fonctions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

Newmont NEM.N a annoncé lundi que Tom Palmer prendrait sa retraite d'ici la fin de l'année, une décision inattendue après avoir passé plus d'une décennie au sein de la plus grande société d'extraction d'or au monde.

La société rivale Barrick Mining ABX.TO a également annoncé la démission soudaine de Mark Bristow en tant que directeur général plus tôt dans la journée. Bristow a dirigé la société minière canadienne pendant près de sept ans après sa fusion avec Randgold Resources.

Newmont et Barrick sont toutes deux confrontées à une période de transformation significative de l'industrie dans le cadre de ces changements de direction.

Palmer quittera ses fonctions le 31 décembre et agira en tant que conseiller stratégique jusqu'à son départ à la retraite en mars de l'année prochaine.

Il a rejoint Newmont en 2014 et est devenu directeur de l'exploitation en 2016 avant d'être nommé directeur général en 2019.

Au cours de son mandat, Newmont a réalisé des opérations transformatrices, notamment l'acquisition de Goldcorp, la coentreprise Nevada Gold Mines et l'acquisition de la société minière australienne Newcrest pour 17 milliards de dollars, afin de créer un portefeuille mondial de premier plan.

Au début de l'année, Karyn Ovelmen a également annoncé sa décision de quitter son poste de directrice financière de Newmont, après un peu plus de deux ans au sein de l'entreprise. L'initié Peter Wexler a été nommé directeur financier par intérim.

Palmer sera remplacé par Natascha Viljoen, à compter du 1er janvier 2026.

Natascha Viljoen, qui a rejoint la société minière aurifère en tant que directrice de l'exploitation en 2023, apporte plus de 30 ans d'expérience dans le secteur minier mondial, y compris des postes de direction chez Anglo American AAL.L , BHP

BHP.AX et Lonmin, et en tant que directrice générale d'Anglo American Platinum.

Chez Newmont, elle s'est concentrée sur les opérations, l'intégration du portefeuille et le développement des talents, en mettant l'accent sur la sécurité, l'excellence opérationnelle et le développement durable.