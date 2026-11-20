Tom Brown, d'Anthropic, prévoit de faire un don aux comptes d'investissement de Trump destinés aux enfants, selon une source

Tom Brown, cofondateur d’Anthropic ANT.O , fera un don au programme d’investissement du président américain Donald Trump, connu sous le nom de “Trump Accounts”, qui accompagne les citoyens de la naissance à l’âge adulte, selon une source proche de l’opération. Il rejoint ainsi une multitude de personnalités fortunées qui soutiennent cette initiative.

Anthropic a levé 93,5 milliards de dollars lors de son introduction en bourse spectaculaire jeudi, après que les souscripteurs ont exercé une option d'achat d'actions supplémentaires.

Le don de M. Brown est le dernier signe en date des efforts déployés par Anthropic pour améliorer ses relations avec l'administration Trump. Le développeur d’IA et son directeur général, Dario Amodei, se sont parfois heurtés à Donald Trump et à de hauts responsables de l’administration au sujet de la politique en matière d’IA. Ces derniers mois, Brown, directeur informatique d’Anthropic, s’est imposé comme un intermédiaire clé auprès de l’administration, participant à un événement du G20 axé sur la technologie organisé par les États-Unis en août, ainsi qu’au lancement en septembre d’un outil gouvernemental dédié à l’IA.

Lors d'une conférence de presse vendredi, Trump a déclaré qu'il avait “beaucoup de respect” pour Amodei, ce qui laisse entendre que les relations entre le président et l'entreprise s'améliorent.

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a quant à lui déclaré vendredi dans une interview accordée à CNBC qu’un fondateur d’Anthropic ferait un don au programme “au cours des prochaines semaines”, sans toutefois citer le nom de Brown.

Les “Trump Accounts” consistent en des comptes d’investissement financés par l’État, d’un montant de 1.000 dollars, destinés aux citoyens américains nés entre 2025 et 2028. Ce programme vise à promouvoir l’investissement et l’éducation financière dès le plus jeune âge.