Toll Brothers: relèvement d'objectif pour l'exercice

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels mardi soir, Toll Brothers a fait part d'un relèvement de sa prévision de BPA pour son exercice 2023-24, l'attendant désormais aux environs de 14 dollars, et non plus entre 13,25 et 13,75 dollars.



Le constructeur de maisons de luxe a publié un BPA de 4,55 dollars au titre de son deuxième trimestre comptable, contre 2,85 dollars un an auparavant, et en hausse de près de 19% à 3,38 dollars en excluant un gain réalisé sur une cession de terrains.



Les revenus des ventes résidentielles se sont accrus de 6% à 2,65 milliards de dollars, sur une augmentation similaire du nombre de logements livrés à 2.641, tandis que la valeur nette des contrats signés sur la période a grimpé de 29% à 2,94 milliards.





