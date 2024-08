Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Toll Brothers: objectifs à nouveau relevés pour 2023-24 information fournie par Cercle Finance • 21/08/2024 à 09:30









(CercleFinance.com) - Toll Brothers a fait part mardi soir d'un nouveau relèvement de ses objectifs annuels, tablant désormais sur un BPA entre 14,50 et 14,75 dollars pour son exercice 2023-24, ainsi que sur une marge brute ajustée de l'ordre de 28,3%.



Le constructeur de maisons de luxe a publié un BPA de 3,60 dollars au titre de son troisième trimestre comptable (clos fin juillet), contre 3,73 dollars un an auparavant, avec une marge brute ajustée sur ventes de maisons en baisse de 0,5 point à 28,8%.



'Notre marge brute ajustée a significativement dépassé nos attentes, du fait d'un mix favorable et d'une efficacité accrue', met toutefois en avant le PDG Douglas C Yearley, qui pointe aussi une marge SG&A de 9%, supérieure de 20 points de base à sa cible.



Les revenus des ventes résidentielles se sont accrus de 2% à 2,72 milliards de dollars, sur une augmentation de 11% du nombre de logements livrés à 2.814, tandis que la valeur nette des contrats signés sur la période a grimpé de 11% à 2,41 milliards.





