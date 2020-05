Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toll Brothers : en retrait avec une note de broker Cercle Finance • 11/05/2020 à 15:52









(CercleFinance.com) - Toll Brothers recule de 3% sur les premiers échanges à Wall Street, sur fond d'une note de Wedbush qui maintient son opinion 'surperformance', mais abaisse son objectif de cours de 48 à 35 dollars sur le titre du constructeur résidentiel. Le broker anticipe que Toll Brothers a été affecté négativement par les mesures contre l'épidémie empêchant la construction de maisons, ce qui, avec un environnement de demande incertain à court terme, le conduit à réduire ses estimations de BPA et de revenus.

Valeurs associées TOLL BROTHERS IN NYSE -2.52%