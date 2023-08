Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toll Brothers: BPA accru de 59% au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 23/08/2023 à 08:50









(CercleFinance.com) - Toll Brothers a dévoilé mardi soir un bénéfice net record de 414,8 millions de dollars au titre de son troisième trimestre comptable (clos fin juillet) soit 3,73 dollars par action, un BPA en croissance de 59% par rapport à la même période de l'année dernière.



Le constructeur de maisons de luxe revendique un chiffre d'affaires issu des ventes de logements en augmentation de 19% à 2,7 milliards de dollars, malgré une hausse de seulement 5% de ses volumes de ventes, à 2524 maisons livrées.



Fort d'une demande qui reste selon lui solide, Toll Brothers relève ses objectifs sur certains indicateurs pour l'ensemble de l'exercice, tablant notamment sur 9500 à 9600 livraisons de maisons, contre 8900 à 9500 en fourchette-cible il y a trois mois.





