Toll Brothers: BPA accru de 32% au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Le constructeur de maisons de luxe Toll Brothers a publié mardi soir un BPA de 2,25 dollars au titre des trois premiers mois de son exercice 2023-24, contre 1,70 dollar un an auparavant, ainsi qu'un profit avant impôt en hausse de 22,6% à 311,2 millions.



Les revenus des ventes résidentielles se sont accrus de 10% à 1,93 milliard de dollars, avec une augmentation de 6% du nombre de logements livrés à 1.927, et la valeur nette des contrats signés sur la période a grimpé de 42% à 2,06 milliards.



'Avec un démarrage vigoureux pour la saison de ventes du printemps', Toll Brothers indique augmenter ses objectifs annuels sur l'ensemble de ses indicateurs clés, tablant ainsi désormais sur un BPA de l'exercice entre 13,25 et 13,75 dollars.





