Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toll Brothers: baisse de 27% du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 06/12/2023 à 10:30









(CercleFinance.com) - Le constructeur de maisons de luxe Toll Brothers publie un BPA de 4,11 dollars au titre des trois derniers mois de son exercice 2022-23, contre 5,63 dollars un an auparavant, ainsi qu'un profit avant impôt en recul de 28% à 605 millions.



Les revenus des ventes résidentielles se sont contractés de 18% à 2,95 milliards de dollars, sous le poids d'une chute de 27% du nombre de logements livrés à 2.755, mais la valeur nette des contrats signés sur la période s'est accrue de 53% à 2,01 milliards.



'Les stocks de revente étant à des creux historiques, les acheteurs continuent d'être attirés par les maisons neuves, et nous nous attendons à ce que la baisse des taux et de l'inflation s'ajoutent à une demande déjà solide', indique le PDG Douglas Yearley.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.