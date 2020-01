Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tokyo : plus forte chute de l'année, plonge vers 23.343 Cercle Finance • 27/01/2020 à 10:02









(CercleFinance.com) - L'impact du coronavirus qui 'paralyse' désormais 3% de la population chinoise (mise ne quarantaine) impacte lourdement les valeurs japonaises qui chutent de -2% et le Nikkei dévisse vers 23.343Pts Le scénario du double-top sous 24.060/24.080 prend de plus en plus de consistance et il serait confirmé par la cassure des 23.250 (pré-alerte sur cassure de bas de canal) et définitivement validé si le support des 23.000 des 6/8 janvier est enfoncé.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -2.03%