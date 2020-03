Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tokyo perd plus de 1%, SoftBank s'écroule Reuters • 19/03/2020 à 07:37









LA BOURSE DE TOKYO EN BAISSE À LA FERMETURE TOKYO (Reuters) - La Bourse de Tokyo a perdu jeudi plus de 1%, l'annonce d'un effort supplémentaire de la part de la Banque centrale européenne ne parvenant pas à apaiser les craintes des investisseurs face à la pandémie de coronavirus.L'indice Nikkei a perdu 1,04% à 16.552,83 points et le Topix, plus large, a cédé 0,97% à 1.283,22 points. Les mesures monétaires et budgétaires se multiplient et la BCE a lancé mercredi un programme d'achat d'obligations de 750 milliards d'euros mais le calme ne revient toujours pas sur les marchés. Aux valeurs à Tokyo, SoftBank Group a perdu 17%, la plus forte baisse sur une séance de son histoire, sur fond d'inquiétude du marché concernant certains acteurs du secteur technologique. (Service Marchés)

Valeurs associées SOFTBANK GROUP Tradegate -0.60%