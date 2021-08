Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tokyo : le 'variant Delta' fait décrocher le Nikkei de -1,62% information fournie par Cercle Finance • 16/08/2021 à 10:01









(CercleFinance.com) - Troisième séance de consolidation à Tokyo : le recul est cette fois bien plus brutal et le Nikkei chute de -1,62% vers 27.523. Le Nikkei perd soudain le contact avec les 28.000 alors que le Japon s'apprête à prolonger son état d'urgence jusqu'à la mi-septembre, le variant Delta du coronavirus continuant de progresser, sans faire beaucoup de victimes comme dans les autres pays où il est dominant. L'indice Nikkei interrompt sa course vers le comblement du 'gap' des 28.700 du 13 juillet et risque au contraire de retomber vers la zone support des 27.300.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -1.62%