Tokyo finit en hausse de 0,65%

TOKYO FINIT EN HAUSSE La Bourse de Tokyo a fini en hausse lundi, dans l'attente des résultats de l'élection pour la succession de Shinzo Abe. Les responsables du Parti libéral démocrate (PLD) au Japon votent pour désigner leur chef, qui devrait ensuite être nommé Premier ministre. Yoshihido Suga est le favori pour succéder à Shinzo Abe, qui a démissionné pour raisons de santé.L'indice Nikkei a gagné 0,65% à 23.559,30 points et le Topix, plus large, a pris 0,88% à 1.651,00 points. SoftBank a bondi de 9,4 % après que la société a déclaré avoir accepté de céder le concepteur de puces Arm à Nvidia Corp pour 40 milliards de dollars dans le cadre d'un accord qui devrait remodeler le paysage des semi-conducteurs. (Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement). (Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées SOFTBANK Tradegate 0.00% NVIDIA NASDAQ -1.20%