Tokyo finit en baisse de 4,5%

TOKYO FINIT EN BAISSE (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en forte baisse mercredi la première séance du nouvel exercice fiscal japonais, après de nouveaux signes de dégradation du climat des affaires dans l'archipel et en Asie. L'indice Nikkei, qui a creusé ses pertes en fin de séance, affiche en clôture un recul de 4,5% à 18.065,41 points et le Topix, plus large, a cédé 3,7% à 1.351,08. Le repli a été alimenté entre autres par des prises de bénéfice sur des valeurs défensives qui avaient bien performé ces dernières semaines, comme le groupe de chimie et de cosmétiques Kao, qui cédait 6,32% en fin de séance. A rebours de la tendance, Fujifilm gagnait 0,64% après l'annonce du lancement d'un test clinique de l'efficacité contre le Covid-19 de son traitement de la grippe Avigan. L'enquête trimestrielle "tankan" de la Banque du Japon sur le climat des affaires montre que les dirigeants des grandes entreprises industrielles japonaises ont basculé dans le pessimisme pour la première fois en sept ans lors de la période janvier-mars. Par ailleurs, les indices PMI d'activité manufacturière confirment une contraction marquée en mars dans la plupart des pays d'Asie, qui occulte le retour de justesse à la croissance en Chine. (Service Marchés)

