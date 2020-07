Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tokyo finit en baisse de 1,15% Reuters • 29/07/2020 à 08:14









LA BOURSE DE TOKYO TERMINE EN BAISSE La Bourse de Tokyo a fini en baisse mercredi, pénalisée par la montée du yen et des résultats d'entreprises jugés décevants, Canon Inc. ayant notamment publié sa première perte trimestrielle en près de 21 ans. L'indice Nikkei a perdu 1,15% à 22.397,11 points et le Topix, plus large, a cédé 1,28% à 1.549,01 points. (Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement). (Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées CANON Tradegate -1.23%