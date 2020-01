Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tokyo finit en baisse de 0,91% Reuters • 21/01/2020 à 07:26









(Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en nette baisse mardi après l'annonce de nouveaux cas d'une nouvelle maladie virale en Chine, qui nourrit la crainte de voir une épidémie à grande échelle peser sur l'activité économique de la région. Ce contexte a favorisé des prises de bénéfice au lendemain d'un plus haut de 15 mois de l'indice phare Nikkei. Celui-ci a terminé la journée sur un recul de 0,91% à 23.864,56 points et le Topix, plus large, a cédé 0,53% à 1.734,97 points. L'indice du secteur du transport aérien a reculé de 2,54%, la plus mauvaise performance sectorielle du jour. Parmi les autres grandes valeurs exposées au marché chinois, le géant des cosmétiques Shiseido abandonnait 3,67% en fin de séance. (Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement). (Service Marchés)

Valeurs associées SHISEIDO Tradegate +0.57% SHISEIDO OTCBB 0.00%